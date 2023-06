Nola, pizza con prodotti generici al posto dei pubblicizzati DOP: denunciati

Realizzata con prodotti tipici locali e particolarmente tutelati come il Provolone del Monaco DOP e il Pomodoro San Marzano DOP. Ingredienti di qualità e tutelati. In realtà di questi prodotti non vi era traccia né all'interno della pizzeria né sulle stesse pizze.

Sono stati i, congiuntamente a personale, che durante accertamenti finalizzati al controllo del corretto uso dei prodotti tutelati da norme specifiche, nel dettaglio DOP e IGP, in una nota pizzeria tra Nola e Cimitile, alla, hanno invece accertato che venivano utilizzatia fronte di informazioni recenti dicitura prodotti Dop. Da un'attenta verifica, pero', si accertava che di questi prodotti non vi era traccia all'interno della pizzeria e sulle pizze veniva invece utilizzato un pomodoro generico.

L'amministratore della ditta, quarantenne napoletano, e il direttore del locale, cinquantenne napoletano, venivano deferiti alla competente autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio con specifiche aggravanti riguardo l'uso scorretto di prodotti tutelati da norme specifiche, come nel caso di denominazioni di origine protetta. Durante l'accertamento i militari appuravano anche la presenza di prodotti scaduti che venivano posti in sequestro amministrativo.

Al direttore ed all'amministratore del locale veniva contestata e notificata ulteriore sanzione pari ad euro 3334 euro per violazione di vendita di prodotti oltre la data di scadenza e ulteriore sanzione pari ad euro 4.000 ai sensi dell'art. 2 comma 2 dlgs 297/04 per l'evocazione di prodotti DOP. Il personale ASL intervenuto procedeva ad erogare sanzione pari ad euro 1500 per violazioni afferenti le norme sulla rintracciabilità della filiera agroalimentare. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela del consumatore e della collettività.