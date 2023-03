Nola: bloccato mentre ruba in un supermarket

Il ladro ventunenne, già colpito da precedenti penali per episodi analoghi, arrestato dai finanzieri di Nola indossava una maglietta intima con un'apertura all'altezza dell'addome, creata appositamente per occultare refurtiva in grande quantità.

Il giovane, di etnia rom, è stato sorpreso e bloccato da alcuni addetti mentre, insieme con alcuni complici, riusciti a fuggire, era intento a rubare prodotti di ogni tipologia dagli scaffali di un noto supermarket.

Poco dopo sono giunti i militari che lo hanno ammanettato. Ad incastrarlo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza del market.