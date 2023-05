Vìola i sigilli e incrementa lo sversamento di rifiuti speciali: a Nola denunciata titolare di officina meccanica

Invece di smaltire lecitamente i rifiuti pericolosi provenienti da attività di officina meccanica e già sottoposti a sequestro, vìola i sigilli e continua a sversare rifiuti pericolosi sulla stessa area.

Sono stati i militari della stazione carabinieri forestali di Roccarainola, in territorio del comune di Nola, che durante la verifica di un'area già sottoposta a sequestro per gestione e stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi, che hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria una donna 40 enne originaria di Tufino censita in banca dati SDI. I carabinieri all'atto del controllo hanno constatato che i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già sequestrati, erano di volumetria ampliata, riscontrando al contempo la scomparsa di un'altra tipologia di rifiuti già sottoposta a sequestro.

La donna é stata deferita per violazione di sigilli ex articolo 349 comma 2 c.p. Nell'area nolana e vesuviana interna sono tante le officinine meccaniche che lavorano in nero o gestiscono in maniera illecita i rifiuti proveniente dal lavoro e, pertanto, sottoposte a sequestro.

Il Gruppo Napoli dei carabinieri forestali ha pertanto disposto una serie di controlli per evitare la reiterazione di reato. I controlli pertanto continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell'ambiente.