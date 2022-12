Itinerari di fede e di gusto, la giornata di eventi

Domani, 30 dicembre 2022, giornata densa di appuntamenti per tirare le somme sul progetto che coinvolge Marigliano, Comune capofila, Cimitile, Liveri, Massa di Somma e Visciano che è cofinanziato dal POC Campania 2014 -2020. (Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale).

Si comincia alle 15 con il convegno in streaming dal titolo "Zoom sulla valorizzazione del territorio". Vi prenderanno parte: Vincenzo Caprio, amministratore unico dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana, Peppe Jossa, sindaco di Marigliano; Nunzio Provvisiero, sindaco di Cimitile; Raffaele Coppola, sindaco di Liveri; Gioacchino Madonna, sindaco di Massa di Somma; Salvatore Velotto, presidente dell'ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio, Luigi Romano, docente all'istituto superiore statale "Manlio Rossi Doria" di Marigliano.

Il convegno, che potrà essere seguito in diretta sulla fan page di Facebook "Nolano - Vesuviano - itinerari - di - fede - e - di - gusto", sarà l'occasione per tirare le somme su di un'iniziativa che ha avuto il pregio di mettere in rete i più importanti luoghi di culto del territorio oltre che le tradizioni artistiche, agricole e gastronomiche. Nel corso dell'evento live sarà anche presentato il video promozionale, in versione social, che racconta le bellezze del santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, del santuario di Santa Maria a Parete di Liveri, del santuario della Madonna dell'Assunta di Massa di Somma e del santuario di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello di Visciano.

In serata poi, a Marigliano, si terrà il concerto "Il Maestro di Cappella" di Domenico Cimarosa con la performance di Carmine Durante e l'orchestra Ad Maiora. L'appuntamento è per le 20,30 nel santuario della Madonna della Speranza nel cui chiostro, alle 21,30, si terrà anche una degustazione di prodotti tipici locali. La partecipazione agli eventi sarà. come sempre, completamente gratuita.