Comune di Casavatore, il sindaco Maglione completa il rimpasto: nominato l'ultimo assessore

Giuseppina D'Alessio è il nuovo assessore alle politiche sociali del Comune di Casavatore. È stata nominata dal sindaco Luigi Maglione al posto della dinissionaria vicesindaco Elisabetta Puzone, già candidata a sindaco, alle ultime amministrative, per il Movimento 5 Stelle.

Anche D'Alessio, che arriva da Torre del Greco, appartiene al partito di Conte che in città sembra voler ignorare, almeno finora, le accuse lanciate da Puzone che ha lasciato l'incarico in giunta in modo assai polemico, puntando forte il dito contro la gestione di Maglione.

Intanto, l'avvicendamento in giunta non ferma le polemiche. «Anomalie nella gestione politica» vengono sottolineate anche dalla minoranza. «La logica conseguenza alle dimissioni di Puzone sarebbe stata, per noi comuni mortali, il collocamento all'opposizione dell'unico consigliere pentastellato. Ma, come spesso accade nella maggioranza del sindaco Maglione, avviene un miracolo e non solo il Movimento cinque stelle resta in maggioranza, smentendo quanto dichiarato dal suo ex rappresentante con carica di vicesindaco, ma addirittura provvede alla nomina di un nuovo assessore con la stessa delega della dimissionaria Puzone - dice Vito Marino, già sindaco di Casavatore - A questo punto, la Puzone ha vissuto un momento mistico fatto di fantasie o alla base del nuovo accordo ci sarà uno scambio alla pari. Fatto ancor più grave che agli attacchi mossi dall ex vicesindaco nessuno della maggioranza, Maglione in testa, ha fatto smentite o chiarimenti».

Ma l'opposizione incalza e in un documento a firma di tutti i rappresentanti presenti in consiglio comunale va oltre. «Le visioni mistiche che hanno portato alle dimissioni del vicesindaco potrebbero, a parere comune, essere dettate da logiche strane di spartizione che hanno condotto nell'ultimo periodo alla nomina di due nuovi assessori ed allallontanamento di due consiglieri dalla maggioranza di governo, che stranamente non lo dichiarano», si legge nell'atto che elenca poi una serie di criticità con le quali è costretta quotidianamente a confrontarsi la città. Ad incominciare dalle scuole chiuse.

«Abbiamo due istituti off limits (Benedetto Croce e Nicola Romeo). Da precisare che questa ultima è in attesa dei carotaggi che a giorni potrebbero addirittura non essere positivi. La conseguenza è una dispersione scolastica sul territorio perche è stato chiuso un istituto superiore e due scuole primarie. Poi c'è il problema legato alla pubblicità abusiva con cartelloni 6x3 che nascono come funghi sul territorio cittadino oltre ai disagi determinati dalle criticità ambientali e quelle legate alla sicurezza del territorio». E ancora: «Sulla Tari, invece, ancora una volta il sindaco Maglione continua a sottolineare che la tassazione delle pertinenze é stata un'invenzione dell'amministrazione Marino dimenticando che proprio lui ha firmato un documento, su indicazione del commissario prefettizio, che definiva l'applicazione della tassa anche alle pertinenze. Fatto sta che appena arrivato in carica ha disatteso quanto sottoscritto continuando a puntare il dito su una mera applicazione della legge da parte di chi l'ha preceduto. É opportuno, comunque, fermarsi (non parlando di ERS, visibilità, soste privilegiate, agibilità ville comunali, biblioteche, concessioni, modifiche a progetti e così via) nell'elenco della mala gestione invitando, ancora una volta, questa amministrazione, che naviga alla giornata per restare incollata alle poltrone, ad un serio e costruttivo dialogo con l'opposizione, ovviamente nel rispetto dei ruoli, per salvaguardare l'interesse della collettività», conclude il comunicato della minoranza.