La notizia della chiusura del Number Two, uno dei più antichi night club dell'isola azzurra, è figlia di una lenta trasformazione che sta cambiando la fisionomia di Capri a partire dall'ora del tramonto e fino all'alba. A lanciare un grido di allarme, e ad accendere i riflettori su ciò che sta accadendo in una delle isole più suggestive del golfo, è uno degli storici frequentatori di Capri, lo stilista Rocco Barocco, dal giorno in cui acquistò la sua villa a Occhio Marino, a picco sui Faraglioni.

«Le mie serate al Number two - racconta Barocco - le trascorrevo come se fossi in famiglia sempre in compagnia di Pupa Ummarino, la manager napoletana che ridiede lustro al locale riportando nel Settanta lo smalto degli anni Cinquanta e io non mancavo mai di andare a salutarla insieme ai miei ospiti. Con me in quel locale sono arrivati in tanti tra cui Ursula Andress, Elsa Martinelli, Dalila di Lazzaro, Sandra Milo, Liliana Cavani. Ogni sera era una emozione diversa». Non solo. Rocco Barocco rilancia: «Dopo la chiusura del chioschetto di Scialapopolo, e altri piccoli locali che affascinavano i turisti, ora bisogna fare qualcosa affinché la storia dell'isola di Capri non venga cancellata».

Un'isola che deve la sua fama alle bellezze naturali ma anche al by night e tanti locali storici - non solo notturni - che oggi non esistono più. Dopo la chiusura del chioschetto è toccato infatti al giornalaio in Piazzetta per decenni il punto d'incontro di chi aspettava l'arrivo del giornale con il primo vaporetto proveniente da Napoli: ha chiuso dopo circa 90 anni di attività. Ora, con la chiusura del Number Two, storico locale che ha accolto tutti i vacanzieri più illustri per allietare le notti danzanti, l'isola rischia davvero di spegnere le luci. «Un vero e proprio smacco - aggiunge Rocco Barocco - se si pensa che a partire dagli anni '50, nel tratto di via Quisisana, si trovavano diversi night club: dal Gatto Bianco, diventato poi lo Splash di Peppino di Capri, fino al Pentothal, uno dei primi night». Ora con la chiusura del Number Two, la griffatissima strada di via Camerelle resterà orfana di un altro dei suoi locali notturni e la strada sarà un lungo corridoio all'aperto con vetrine illuminate da brand famosi e internazionali come fossimo a New York.



E oggi via Camerelle è ritornata all'onore delle cronache in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione del Tar per una controversia legale sulla rimozione di una tenda da parte del Comune sulla facciata del brand di orologi, il Capri Watch. Ieri il Consiglio di Stato ha emesso il suo verdetto condannando il Comune alle spese legali, al risarcimento dei danni nei confronti del legale rappresentante del brand Silvio Staiano: «Sono soddisfatto che il Consiglio di Stato abbia sposato le nostre tesi».