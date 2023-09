Prima i fari dell'auto danneggiati, poi a fine luglio un incendio doloso nei pressi di casa (su cui sono in corso le indagini), le offese sui social network e due sere fa il nuovo danneggiamento della sua autovettura, una Mazda CX5, presa a calci nella portiera e interamente graffiata da un punteruolo: il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese torna nel mirino e il dossier finisce in una denuncia ai carabinieri.

Un clima definito «molto tossico» dal sindaco 45enne, al suo secondo mandato consecutivo, rieletto nel 2020 alla testa di una coalizione civica, vicina perlopiù a forze centriste e progressiste. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Monte di Procida e alla compagnia di Pozzuoli, mentre una informativa è stata inviata anche in procura. Veleni che arrivano mentre sono in dirittura d'arrivo, nel più piccolo comune flegreo, importanti appalti da milioni di euro, tra opere pubbliche strategiche, un porto da completare e aree urbanistiche da ridisegnare.

Sindaco, lei ha denunciato tutto ai carabinieri. Sospetta che questi episodi siano legati a particolari atti o scelte fatte dalla sua giunta?

«Sinceramente non credo che ci sia un nesso tra il lavoro che stiamo facendo e tutti questi episodi».

Ha qualche sospetto?

«Noto un clima molto tossico. Viviamo in un momento storico in cui c'è molto risentimento verso le istituzioni. Purtroppo i miei continui appelli istituzionali a stemperare i toni e calmare gli animi sono caduti nel vuoto».

Lei ha denunciato i danni all'auto, ma anche offese attraverso i social.

«È la terza volta che la mia auto viene presa di mira. Domenica sera ho parcheggiato a Villa Matarese e all'uscita ho trovato la sgradita sorpresa. Appena due giorni fa un consigliere comunale di opposizione ha usato i social per apostrofarmi in malo modo, offendendo me e i miei sostenitori. Questo non è legittimo confronto democratico».

A fine luglio, poi, uno strano incendio doloso a pochi metri da casa sua. Tutto collegato?

«Non lo so, posso solo dire che quell'incendio molto probabilmente è stato di natura dolosa. Non credo fosse un avvertimento nei miei confronti, di sicuro la mia casa è stata danneggiata, con mia figlia e mia moglie intossicate dal fumo. Come tutti, credo di avere diritto anche io a una vita serena con la mia famiglia».

Quella sera qualcuno ha pure inveito contro di lei.

«Si, qualcuno è sceso in strada e ha deciso di urlarmi contro e spintonarmi, quasi che le fiamme fossero colpa mia. Ma ci tengo a sottolineare che confido molto nella comunità montese, nei miei concittadini. La stragrande maggioranza è fatta di persone perbene e serie, che devono isolare questi pochi vigliacchi e violenti».

Tanti le hanno espresso solidarietà, a cominciare dai colleghi sindaci flegrei. Ha parlato con la prefettura?

«Ringrazio i miei concittadini, i miei colleghi sindaci e coloro che mi hanno espresso vicinanza. Al momento non ho ancora parlato con la prefettura, ma nelle prossime ore chiederò un incontro con il prefetto Palomba. Mi auguro che questo clima si rassereni».