Nuove norme per la ztl nel centro di Sorrento

Fine Ztl anticipata alle ore 4 del mattino, anziché alle 6, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e dei pendolari. Possibilità di ottenere deroghe al regolamento per comprovate e specifiche esigenze, previa presentazione di una idonea istanza ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del comando di polizia municipale.

Sono le principali novità previste dall'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale di Sorrento, Rosa Russo, relativa alla "Nuova Ztl Centro".

Un provvedimento che modifica in parte la precedente regolamentazione della zona a traffico limitato nel centro cittadino all'esito del periodo di pre-esercizio avviato nei mesi scorsi.

Le limitazioni saranno attive fino al prossimo 25 ottobre e, per i giorni festivi e prefestivi, anche dal 7 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Gli orari in cui la Ztl è in vigore sono, tutti i giorni, dalle ore 19.30 alle 4 e, nei giorni festivi, anche nella fascia tra le ore 10 e le 13.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità, previa la presentazione di una istanza, di chiedere deroghe in alcuni specifici casi. In particolare, i soggetti autorizzati al transito nella "Ztl Centro Storico" potranno essere autorizzati a transitare nei varchi Correale, Caruso e San Francesco. I residenti nella "Nuova Ztl Centro", ad eccezione di quelli residenti sul corso Italia e nell’area a valle del varco San Francesco, a transitare anche nei varchi di Via Fuorimura e Via Correale. Così come i residenti nella ztl di corso Italia, ad attraversare i varchi di Via Fuorimura, Via Correale e Corso Italia. Infine, i residenti nella zona a traffico limitato potranno richiedere l'autorizzazione a transitare nei varchi di Via Fuorimura, Via Correale e San Francesco.