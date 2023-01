Frana a Gragnano: strada chiusa dalla frazione di Aurano a Castello

Una frana ha interrotto la viabilità a Gragnano. La strada, via Nuova Aurano, è stata chiusa per esser ripulita e messa in sicurezza. L'annuncio è del sindaco della cittadina dei monti Lattari, Nello D'Auria, che anche sui social avverte del disagio, provocato dalle piogge insistenti di queste ore e della zona a rischio.

Un'arteria che collega la frazione di Aurano a Castello che è stata transennata e monitorata dalla Protezione civile e dalla polizia municipale. Il traffico è stato dirottato da Caprile alle altre due frazioni collinari.