Un edificio alla volta sarà abbattuto e ripopolato, così in due anni dovrebbe rinascere il Savorito. La commissione straordinaria ha aggiudicato il progetto da due milioni. Nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” P.I.N.Qu.A. saranno 96 gli alloggi da abbattere e ricostruire e in questi mesi il primo passo è stato già fatto.

È stata liberata la scuola che fu occupata abusivamente da nove gruppi familiari che ora vivono in alloggi di fortuna, sarà quello il primo edificio a cadere e al suo posto sarà realizzato un fabbricato dove saranno ospitati i residenti delle palazzine che andranno demolite per poi essere ricostruite in chiave moderna. L’obiettivo è assicurare una migliore qualità della vita agli abitanti del bronx cittadino che temono però i tempi per la ricostruzione e che vivono con particolare tensione l’inizio di un progetto così radicale. L’aggiudicatario del bando è i Consorzio Stabile Vitruvio S.C.AR.L. di Roma, per loro i giorni esatti per completare la prima fase del Pinqua sono 667.

«L’intervento PNRR - commenta il prefetto Raffaele Cannizzaro - è finalizzato a fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, nel pieno rispetto dei principi ambientali della Comunità Europea».

Rispetto alle preoccupazioni dei residenti, il Capo della Commissione Straordinaria, che fra poche ore passerà il testimone al neo sindaco eletto Luigi Vicinanza, precisa: «Per contenere al massimo il disagio abitativo, abbiamo ravvisato la necessità di non trasferire altrove gli attuali occupanti durante il periodo di realizzazione delle opere. Nell’elaborazione della proposta migliorativa offerta dall’aggiudicatario è stata posta particolare attenzione alla comprensione dei criteri di programmazione della fase realizzativa, vista la particolarità e la dimensione dell’intervento che interessa un’area densamente popolata, al fine di contenere i disagi. L’intervento proposto - precisa Cannizzaro - prevede l’immediato abbattimento della scuola e la successiva realizzazione di un fabbricato per spostare nuclei familiari dopo il collaudo parziale del primo fabbricato».

Solo successivamente verranno abbattuti gli altri fabbricati resi vuoti dallo spostamento delle famiglie e la successiva realizzazione per fasi al fine di non creare il disagio sociale agli assegnatari legittimi. Per gli illeggittimi invece non c’è alcun dialogo da aprire e anche per i cittadini che sono stati costretti a rifugiarsi nei locali della parrocchia del quartiere, il futuro resta incerto.

Tra gli ultimi atti della Commissione arriva anche la pubblicazione del bando da 980mila euro per il potenziamento della videosorveglianza. L’integrazione porterà a 240 il numero degli apparati sul territorio collegati con la fibra. Mentre per il Romeo Menti è stato disposto l’efficientamento energetico sia per le torri faro che per la restante parte di impianto di illuminazione, attraverso un finanziamento che arriva dalla Città Metropolitana per 129 mila euro.