Gli ultimi eventi sismici stanno alimentando timori e paure. Sebbene l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia risposte immediate su quanto avviene nella caldera dei Campi Flegrei e diffonda bollettini settimanali e mensili senza censurare alcun dato, l’opinione pubblica ha spesso un atteggiamento ambivalente nei confronti della scienza, spesso però criticando e reagendo con scetticismo alle informazioni fornite ufficialmente dall’Osservatorio Vesuviano o dal dipartimento di Protezione civile, a tratti sfociando in vera e propria diffidenza. Vediamo di chiarire punti e questioni sollevate di frequente.

Cos’è un terremoto?

Un terremoto è un rapido movimento della superficie terrestre dovuto al brusco rilascio dell’energia accumulatasi all’interno della Terra. Questo accumulo energetico avviene tra le placche e lungo piani di faglia che quando le rocce superano il limite di rottura, producono il terremoto. Ai Campi Flegrei però i sismi non avvengono per rottura lungo un piano di faglia, ma per un altro fenomeno: il bradisismo, ossia un abbassamento o innalzamento del suolo legato al vulcanismo della caldera flegrea. Il sollevamento totale registrato alla stazione di Rione Terra è di circa 113 centimetri da novembre 2005. La velocità di sollevamento è attualmente di circa 15 millimetri al mese, con una forbice di possibile errore di 3 millimetri in più o in meno.

Cosa causa i sismi ai Campi Flegrei?

La comunità scientifica concorda nel fatto che finché ci sarà il sollevamento del suolo, proseguirà questa sismicità che si manifesta sia con eventi più intensi (come quello di giovedì) sia con sciami. C’è però divisione sui motivi di tali fenomeni: la maggior parte degli studiosi dell’INGV concorda nel contributo rilevante del sistema idrotermale, dove fluidi ad alta pressione e temperatura contribuiscono in maniera significativa al sollevamento provocando quindi terremoti e sciami; per altri, piccole quantità di magma sono salite più in superficie (3-4 chilometri), contribuendo alle fratturazioni delle rocce sovrastanti che determinano i sismi.

Quali sono le caratteristiche?

Il punto in cui ha inizio la rottura in profondità viene detto ipocentro, mentre il punto che si trova sulla verticale di quest’ultimo sulla superficie terrestre viene chiamato epicentro. Gli ipocentri ai Campi Flegrei sono quasi tutti tra 2-4 chilometri, il che confermerebbe i sismi per risalita dei fluidi, poiché la camera magmatica è a circa 10 chilometri.

Perché si usano varie magnitudo?

È l’unità di misura della forza del terremoto. Non esiste solo una magnitudo ma varie. La più comune è la Richter (detta anche magnitudo locale o Ml), basata su un logaritmo decimale del rapporto tra l’ampiezza registrata da un particolare strumento, il pendolo torsionale Wood-Anderson, e un’ampiezza di riferimento. Per supplire alla limitazione sulla distanza posta dalla definizione della magnitudo Richter, sono state introdotte altre scale. Ai Campi Flegrei viene usata la magnitudo di Durata (Md), utile per terremoti piccoli o moderati a distanza locale o regionale, introdotta dalla Protezione civile dopo il 1980. Il suo calcolo è basato sulla misura della durata del sismogramma.

Cos’è uno sciame sismico?

Ai Campi Flegrei può chiamarsi sciame sismico una serie di 4 eventi in 30 minuti, di cui almeno uno con Md maggiore o uguale a 1.5, oppure 10 eventi in un’ora, con almeno uno con Md maggiore o uguale a 1.0. Lo sciame sismico termina dopo almeno tre ore dall’ultimo evento registrato. Lo sciame di giovedì era composto da 17 eventi iniziati all’19.45 proprio con quello più intenso, di Md 3.8 (con una possibilità di errore di 0.3). È stato il più energetico dalla crisi bradisismica 82-84. Ma su questo punto c’è discussione poiché 40 anni fa si utilizzava la magnitudo Richter e strumenti molto diversi da quelli odierni. Quindi, il terremoto di Md 3.8 di giovedì potrebbe essere uguale energeticamente a quello di magnitudo 4.2 del 1984.

Quante scosse nel 2023?

L’ultima crisi bradisismica è iniziata dal novembre 2005, e nel 2012, dopo un’impennata di scosse, c’è stato il passaggio dal livello di allerta Verde a quello Giallo e il monitoraggio al livello di Attenzione. Tuttavia è evidente che l’attività sismica nell’area sta aumentando esponenzialmente: in tutto il 2022 ci sono stati 3.181, oltre 900 in più rispetto a tutto il 2021. Dall’inizio dell’anno al 30 agosto invece sono già 4.171. Il mese appena trascorso è stato quello più energetico in assoluto del 2023 ma anche dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005 con 1.118 sismi.

Qual è il monitoraggio?

La dinamica dei Campi Flegrei è monitorata h24 dalle varie reti di sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano, e «allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine», come sottolineato nei bollettini. Tra le tante, una rete sismica permanente di 27 stazioni, una GNSS (global navigation satellite system) permanente di 31 stazioni, e una rete tiltmetrica di 10 stazioni.



