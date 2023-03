Omicidio a Torre Annunziata, pregiudicato ucciso tra la folla della domenica

Agguato prima di pranzo, ucciso pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. È accaduto in via Plinio a Torre Annunziata, dove i killer di camorra sono entrati in azione nuovamente di domenica mattina. A perdere la vita è stato Raffaele Malvone, 29enne del rione Penniniello, raggiunto da diversi colpi di pistola. Subito soccorso, è morto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul posto polizia e carabinieri, che hanno chiuso la strada. Le indagini sono affidate alla squadra investigativa del commissariato di Torre Annunziata.