Operazione Capri pulita, stop agli “inquinatori”

Il Comandante della Polizia Municipale, nel giorno di Ferragosto, ha dato il via ad un operazione per il decoro ed alla pulizia ambientale sia a terra che a mare. Sono state ispezionate in particolare le spiagge e l'imbarcadero dello Scoglio delle Sirene ed è stato segnalato ai Vigili dai dipendenti della società, alla quale è stato dato in gestione il servizio di ormeggio e controllo degli sbarchi sull’imbarcadero di Marina Piccola, un grosso cumulo di spazzatura abbandonata sul pontile, presumibilmente dal tender di uno degli yacht ancorati nella baia più bella dell’isola azzurra.

Fornita la segnalazione alla Polizia Municipale, diretta dal Maggiore Daniele De Marini, sono state avviate immediatamente le ricerche del trasgressoreall’ordinanza che vieta l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale e quando l’Agente in servizio sul molo ha raccolto gli elementi sufficienti, non si è persa d’animo e, a bordo del gommone della società affidataria del predetto servizio, ha raggiunto l’imbarcazione di appoggio dello yacht ed ha contestato la violazione facendo, inoltre, recuperare i sacchi della spazzatura indebitamente scaricati.

L'arrivo degli agenti della Polizia Municipale che li ha colti in fragrante ha fatto desistere i marinai dall'operazione di scempio ambientale ed dopo aver ammesso di esserne stati gli autori si sono visti costretti a pagare la pesante sanzione amministrativa come prevede il regolamento di Polizia urbana del Comune di Capri.