Multe agli ormeggi selvaggi dove è vietato alle barche fermarsi

Caos di barche ormeggiate a Marina Piccola a Capri, una zona frequentata da bagnanti che scelgono quell’ano dell’isola per l’esistenza della spiaggia libera che circonda il mitico Scoglio delle Sirene.

Per eliminare lo sconcio che provocava anche gravi problemi all’incolumità pubblica immediato è scattata l’operazione della Capitaneria di Porto in sinergia con i Carabinieri della Stazione di Capri che sono arrivati a sorpresa con i loro mezzi navali e trovatosi avanti a tale situazione con ormeggi selvaggi in uno specchio d’acqua dove è vietato ormeggiarsi hanno elevato decine di sanzioni e multe ai conducenti delle imbarcazioni che incuranti dei regolamenti del Codice della Navigazione che operavano nello specchio d’acqua interdetto non rispettando le distanze tra bagnanti e natanti, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Dopo le ammende i Militari hanno provveduto a far allontanare le imbarcazioni dalla zona.