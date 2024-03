POMPEI

Susy Malafronte

Ordina online le figurine dei calciatori e gli consegnano a casa due bustine di eroina. È l’incredibile vicenda accaduta a un noto professionista che pensava di aver acquistato su Amazon le figurine per l’album del figlio e in cambio ha ricevuto la droga. L’uomo è rimasto choccato quando, aperto il pacco, ha scoperto che non c’erano solo le figurine. Il figlio invece è scoppiato in lacrime perché si è visto negare i calciatori che attendeva come regalo di Pasqua per completare l’album. Troppo piccolo per comprendere che insieme alle figurine c’era nella scatola un prodotto illegale pericoloso.

LA DENUNCIA

Ieri mattina un 43enne ha citofonato al cancello della stazione dei carabinieri di Pompei. È un professionista conosciuto in città, aveva il volto pallido.

Tra le mani stringeva una scatola imballata. Con la voce tremante ha raccontato ai militari, guidati dal luogotenente Angelo Esposito, di aver acquistato su un portale online un box di cinquanta figurine di calciatori e che, una volta aperto il passo, non ha trovato solo i volti dei campioni del calcio. Insieme alle figurine c’erano anche due buste di cellophane sigillate contenenti una polvere bianca. «Quella roba aveva un’aria sospetta», ha detto. Motivo per cui aveva deciso di andare subito dai carabinieri con la speranza di non essere fermato da qualche pattuglia durante il tragitto. Sapeva in cuor suo che la giustificazione dell’acquisto online non avrebbe retto e sarebbe sicuramente finito nei guai.

