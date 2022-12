Ornella Auzino, giovane imprenditrice napoletana: «Ecco perché per una donna è più difficile imporsi»

Più attenzione per le imprenditrici, che si districano quotidianamente tra pregiudizi, burocrazia e sicurezza. L'appello arriva da Ornella Auzino, giovane imprenditrice napoletana: «L'azienda esiste dal 2011 ma la storia della mia famiglia è diversa, i miei genitori sono nel settore della pelletteria da 40 anni. Siamo a Casoria, in provincia di Napoli, precisamente in una frazione della città dove produciamo borse conto terzi per uno dei brandi di lusso più importanti al mondo. Oggi in azienda ci sono 25 persone che lavorano per noi».

Una battaglia continua soprattutto contro i pregiudizi, che considerano ancora le figure femminili in secondo piano:

«Parto da una banalità, io e mio marito siamo soci ma se mi vedono danno per scontato che io sia la segretaria dell'azienda e non uno dei titolari. Culturalmente non si pensa alla donna come imprenditrice, un uomo può esserlo una donna deve affermarlo».

Ai primi di dicembre, un'altra imprenditrice di Casoria ha denunciato un furto di 194 borse di un noto brand, dal valore di 200 mila euro. Dunque chiediamo ad Ornella se esiste un problema sicurezza: «Esiste un problema di sicurezza a Napoli e di conseguenza anche in comuni come Casoria che sono in provincia. Premesso che i sindaci fanno il possibile con le risorse che hanno bisogna dire che servirebbero maggiori controlli, più forze dell'ordine ed illuminazione. Dove mi trovo io non è una zona centrale di Casoria ed i problemi purtroppo si accentuano, servirebbero telecamere di sicurezza e un monitoraggio continuo delle forze dell'ordine. Riguardo i furti da quello che so ci sono numerose rapine, soprattutto in questo periodo, per quanto riguarda il settore. Non solo a Casoria ma anche in territori limitrofi. Noi siamo stati oggetto di attenzione di vari personaggi della zona che abbiamo individuato grazie al vicinato. Si vengono a sapere certe cose dal passaparola ma bisognerebbe dare maggiore attenzione agli imprenditori, soprattutto in questo periodo».