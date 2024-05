Tenta di strangolare infermiera al pronto soccorso: donna denunciata a Torre del Greco

Tenta di strangolare una infermiera: terrore all'ospedale Maresca. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 maggio al pronto soccorso del nosocomio di Torre del Greco. A raccontarlo sulla sua pagina social è «Nessuno tocchi Ippocrate», realtà che racconta le problematiche e spesso le aggressioni subite in corsia da personale sanitario.

«Intorno alle ore 19 - è scritto in un post - si presenta in pronto soccorso una paziente sulla quarantina che lamenta vertigini: le viene assegnato un codice verde e viene messa in attesa.

Durante questa attesa, la donna sente da lontano un’altra paziente che si lamenta ed incomincia a fare la “paladina della giustizia” inveendo contro il personale sanitario, augurando la morte e minacciando i presenti».

«Come al solito - proseguono da Nessuno tocchi Ippocrate - dalle parole si passa ai fatti e la 40enne si avventa contro una infermiera cercando di portarle le mani al collo, la giovane professionista riesce a schivare la furia dell’aggressore, ma comunque riceve un calcio da quest’ultima. Immediatamente vengono allertati i carabinieri che identificano la signora e procedono con la denuncia. Crediamo che ora le vertigini della donna si siano trasformate in emicrania al pensiero di affrontare un iter penale!».