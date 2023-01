Ok in Consiglio per l'ospedale unico per l'area sorrentina e la costiera amalfitana

Ok del Consiglio regionale alla delibera di giunta regionale per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Si astiene solo il Movimento Cinque Stelle.

La delibera, ad iniziativa dell'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo, esprime parere favorevole alla realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina in variante al Piano Urbanistico Territoriale (Put) dell'Area Sorrentino-Amalfitana. A fornire dettagli sulla nuova costruzione è Luca Cascone, relatore del provvedimento e Presidente della IV commissione regionale (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti). «L'edificio - spiega Cascone - sorgerà nel comune di Sant'Agnello, nell'attuale sede del distretto 59».

A motivare l'astensione dei Cinquestelle è il consigliere Vincenzo Ciampi. «Accogliamo con favore tutti gli interventi in ambito sanitario che tutelano il diritto alla salute dei cittadini - ha osservato Ciampi - ma in questa fase riteniamo di assistere a una compressione del diritto alla salute in tante zone della Campania, penso a zone interne come Sant'Angelo dei Lombardi o Ariano Irpino. La nostra astensione vuole essere da sprone perché, così come si sta facendo in Penisola Sorrentina, si guardi pure alla sanità delle aree interne».

«C'era la necessità - sottolinea soddisfatto dalla maggioranza Massimiliano Manfredi del Pd - di fare questo adempimento di tipo amministrativo urbanistico che abbiamo approvato in commissione in tempi record prima della fine dell'anno. Serviva l'approvazione del Consiglio, è un atto propedeutico all'accelerazione dei lavori per la realizzazione dell'ospedale in Penisola Sorrentina, ed è anche una necessità fondamentale alla luce delle carenze strutturali che purtroppo i pronto soccorso locali stanno vivendo. Era una norma di tipo urbanistico e devo ringraziare tutto il Consiglio - ha concluso il consigliere - oltre la giunta, per aver provveduto in tempi record perché c'è la necessità di rispettare il cronoprogramma previsto dall'Asl Napoli 3 Sud».

Dall'opposizione ok al provvedimento dal consigliere leghista Severino Nappi: «Col nostro voto favorevole - ha detto intervenendo in aula - ribadiamo la nostra disponibilità nell'interesse della Campania. Spero tuttavia che si colga che il voto di oggi non può essere considerato una vittoria ma una sconfitta perché il via libera all'ospedale è stato dato dall'amministrazione Caldoro otto anni fa e l'attuale giunta gli dà seguito solo oggi. Questa regione - ha concluso Nappi - necessita di un intervento straordinario non solo mediatico, e dunque speriamo che sia l'inizio di un cambio passo e che dopo le tante parole si comincino a fare i fatti».

«Ben venga il nuovo ospedale che nasce da un accordo di programma firmato da Caldoro nel 2015», la sottolineatura del consigliere regionale di Forza Italia Francesco Cascone che si è detto perplesso circa la localizzazione dell'ospedale «dal momento - ha osservato - che il Comune di Sant'Agnello è già molto congestionato».