L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli, dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ad ampio raggio, erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish. Ma, dopo 2 giorni, il suo appartamento è stato di nuovo perquisito dai carabinieri, che hanno arrestato anche suo figlio 23 incensurato e sua moglie 42enne per detenzione di droga ai fini di spaccio, perché hanno trovato altri 800 euro in contanti e due borse con all’interno 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo e mezzo di droga, più una busta con dentro 5 panetti di hashish da 500 i grammi. Sequestrati anche 16 proiettili calibro 38 special.

Non solo. In un locale della stessa famiglia, c'erano due dispositivi conta banconote e una bilancia elettronica.