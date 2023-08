Palazzo crollato a Torre del Greco: tornano a casa le famiglie di tre stabili evacuati

Una struttura di pali in ferro per consentire il ritorno alla normalità: è quella costruita nella zona di corso Umberto I dove lo scorso 16 luglio una palazzina crollò, provocando il ferimento di tre persone. Grazie a questi tubolari da oggi le famaglie dei tre stabili posti di fronte a quello oggetto del cedimento sono potuti tornare a casa.

Va avanti il programma di interventi annunciato dal sindaco Luigi Mennella e dal professor Antonio De Luca, consulente scelto dall’amministrazione per seguire le procedure relative alla messa in sicurezza della zona: come spiega il primo cittadino nell’ordinanza che ripristina la funzionalità dei palazzi, «i requisiti di sicurezza non sono variati rispetto alle condizioni precedenti il crollo» e, sulla base di una relazione dell’ufficio Tecnico, «allo stato attuale non vi è alcuno stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità».

Nel revocare l’ordinanza, il sindaco chiede ai proprietari degli immobili di trasmettere all’ente «un certificato di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato, entro e non oltre un anno».

«Prosegue - conclude Luigi Mennella - di concerto con i proprietari, il lavoro per mettere in sicurezza lo stabile posto a ridosso di quello oggetto del cedimento, in modo da un lato di consentire agli occupanti di ritornare nei loro appartamenti e dall’altro di avviare le procedure per ripristinare l’utilizzo degli stabili in vico Pizza.

Contestualmente, siamo in stretto contatto con la Procura, che ha ancora sotto sequestro la palazzina crollata, in attesa di conoscere tempi e modalità per poter procedere alla messa in sicurezza della stessa e poter riaprire la strada al traffico».