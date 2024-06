Ex clinica a rischio crollo: evacuata palazzina con quattro famiglie a Torre del Greco

La vecchia clinica privata è a rischio crollo: interdetta l'area circostante e sgomberata la vicina palazzina. Quattro famiglie sono ora fuori casa. È accaduto in viale Olivella, traversa senza sbocco della più conosciuto via Enrico De Nicola.

È qui che sono intervenuti vigili del fuoco, agenti di polizia municipale guidati dal dirigente Gennaro Russo e personale comunale degli uffici tecnico e politiche sociali. Tutto è partito da una segnalazione di pericolo arriva da alcuni cittadini, che hanno notato evidenti crepe nella struttura a tre piani che una volta ospitava Villa Serena, clinica privata di fatto dismessa da oltre 40 anni e da allora lasciata in uno stato di totale abbandono. All'arrivo dei tecnici, la constatazione delle condizioni dello stabile, sul quale i vigili del fuoco hanno effettuato degli interventi di spicconatura per eliminare i pericoli più imminenti di possibili cedimenti.

Lo stato generale dell'ex clinica ha imposto però verifiche più approfondite, verifiche che hanno portato alla decisione non solo di transennare le parti di strada immediatamente a ridosso della struttura, ma anche ad ordinare lo sgombero in via precauzionale della palazzina a due piani posta nelle immediate vicinanza della vecchia residenza sanitaria.

Dopo il censimento effettuato dalla polizia municipale, coadiuvata anche dai servizi sociali comunali per le esigenze legate alle persone più anziane, si è preceduto ad allontanare i quattro nuclei familiari presenti nella palazzina. In tutto sei persone, due coppie e due cittadini che invece vivevano da soli. Tutte le persone allontanate hanno trovato una sistemazione autonoma, a casa di parenti e conoscenti, in attesa di conoscere gli esiti delle perizie tecniche alle quali verrà poi sottoposta la struttura che oltre 40 anni fa ospitava la clinica privata Villa Serena.