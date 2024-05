Palma Campania, ambiente e gastronomia protagonisti al bosco Crocelle

Laboratori, degustazioni ed escursioni per sensibilizzare i partecipanti sull'importanza della sostenibilità ambientale e dell'agricoltura locale. È WE4Food, l’evento che si terrà domani con inizio alle 10 presso il Bosco Crocelle a Palma Campania, promosso da Ceas Centro Educazione Ambientale alla sostenibilità di Palma Campania, in collaborazione con Alario (società di organizzazione eventi), il Wwf e varie aziende agricole locali. Un'opportunità unica per scoprire le tradizioni culinarie del territorio, incontrare i produttori locali e approfondire le tematiche legate alla tutela dell'ambiente.

Durante l'evento, i partecipanti potranno partecipare a laboratori pratici e incontri informativi, degustare i prodotti tipici della zona e partecipare a emozionanti escursioni alla scoperta della natura e della biodiversità del Bosco Crocelle.

Porteranno il loro contributo alla giornata rappresentanti del Wwf, di altri Ceas della regione e vari rappresentanti impegnati nella valorizzazione dei prodotti alimentari della nostra regione. L'evento WE4Food rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura della sostenibilità e dell'agricoltura biologica, incoraggiando la collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini per uno sviluppo sostenibile del territorio.