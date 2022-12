Palma Campania, officina non regolare: denunciata una persona

I rifiuti speciali pericolosi venivano stoccati sprovvisti di documentazione afferente lo smaltimento.

Così i Carabinieri Forestali di Roccarainola congiuntamente ai Carabinieri di Palma Campania, nell’ambito della campagna di tutela degli smaltimenti illeciti, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, un 40enne proprietario di una ditta di riparazione e rettifica motori in Palma Campania.

I rifiuti sono stati posti in sequestro ed il titolare deferito ai sensi del testo unico sull’ambiente I militari, inoltre, hanno appurato che all’interno dell’officina venivano effettuate operazioni di lavorazioni di superfici metalliche in assenza del prescritto titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera. I macchinari industriali sono stati posti sotto sequestro giudiziario.