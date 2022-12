Palma Campania, pusher 26enne arrestato dopo una perquisizione

Blitz notturno a Palma Campania: arrestato un 26enne incensurato per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno rinvenuto e sequestrato 120 grammi di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli verosimilmente utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento. Ora il giovane è in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.