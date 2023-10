Primi, prevedibili, preoccupanti segnali di insofferenza contro la massiccia operazione per la legalità lanciata nel Parco Verde da governo e forze dell’ordine dopo la denuncia degli stupri subìti da due cuginette di 10 e 12 anni. Venerdì sera, esasperate dai controlli sulla titolarità degli alloggi che occupano abusivamente a decenni, e dai quali rischiano adesso di vedersi sfrattate insieme alle loro famiglie, alcune donne hanno deciso di passare al contrattacco. E, armate di megafono, sono andate a protestare davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo, quella guidata da don Maurizio Patriciello.

È lui, in una Caivano senza amministrazione comunale, senza sindaco né assessori e senza la presenza fissa di esponenti della politica nazionale - che pure non lesinano la loro presenza tra questi vialoni, dove da fine agosto sono passati la premier Meloni e mezzo governo, ultima, ieri mattina, la viceministra alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci - è questo parroco coraggioso e infaticabile l’unica figura di riferimento, il “nemico” ma anche il baluardo di una possibile mediazione, per gli abitanti di questo rione per decenni abbandonato a se stesso. «Veniamo ad abitare in chiesa», hanno urlato le donne, una decina, tutte poi identificate dai carabinieri: nessuna aveva problemi giudiziari o parentele di peso nel panorama criminale, tranne una che è risultata la moglie di un affiliato al clan Ciccarelli di Caivano. Tre sono state denunciate.



Sono stati momenti concitati, don Patriciello ha cercato le parole giuste per calmare le manifestanti ma la tensione è salita rapidamente, fino all’arrivo dei carabinieri. «Qualcuno soffia sul fuoco. Le donne che sono venute da me a protestare le conosco bene, sono brave persone anche che se occupano illegalmente appartamenti al Parco Verde. Purtroppo c’è chi va dicendo in giro che se perdono la casa è colpa mia. Ma comunque ci siamo chiariti, sanno che non è vero».

Don Patriciello, che da oltre un anno vive sotto scorta, sa che il cammino verso una condizione di piena legalità non sarà facile. Il censimento in atto - che ha già obbligato i vigili urbani a staccare in diverse abitazioni la corrente elettrica, che veniva “scroccata” all’Enel con allacci abusivi - è la precondizione per riportare chiarezza in un rione che la camorra ha gestito per decenni a suo piacimento, facendone la piazza di spaccio più grande d’Europa, assegnando alloggi a chi in casa o nel garage accettava di nascondere armi o “lavorare” la droga, imponento il silenzio a tutti gli altri. «Ora - spiega Patriciello - stanno venendo a galla tante situazioni di illegalità che riguardano anche persone perbene, che vivono in appartamenti assegnati ad altri che però se ne sono andati e non vivono a Caivano, ma spesso sono parenti degli attuali inquilini. Poi c’è anche chi ha pagato per avere un alloggio che non gli spettava, ma per la maggior parte, ripeto, si tratta di brave persone, che non vanno confuse con i camorristi e i delinquenti, che pure alimentano il business degli alloggi popolari, e su cui vanno fatte indagini».



Ma sulle case, assicura la viceministra Bellucci, si valuterà caso per caso. «Come governo intendiamo occuparci dell’emergenza abitativa, e con le forze dell’ordine cercheremo di andare ad approfondire le caratteristiche di ciascuna persona», ha detto durante l’incontro di ieri mattina in cui ha anche promesso di incrementare numero e attività degli assistenti sociali. Da Patriciello si è recato anche il Commissario straordinario di governo per il “caso Caivano” Fabio Ciciliano, che da settimane sta coordinando gli interventi via via decisi da Roma per riqualificare e dare nuove speranze al territorio: è di appena due giorni fa l’annuncio dell’avvio dei lavori del vicino Centro sportivo, destinato a diventare, con gli impianti per 41 discipline, le piste ciclabili e gli spazi verdi attrezzati un eccezionale polo di riferimento per i giovani. Ciciliano è categorico: «La struttura commissariale di Governo non tollererà né giustificherà comportamenti intimidatori. Il ripristino della legalità è elemento fondante della rinascita sociale di Caivano.

Le regole - è il monito - sono alla base del vivere civile, senza il rispetto di esse non si può dare vita né sviluppare alcuni tipo di iniziativa di riqualificazione che sia duratura». Porte aperte al dialogo e all’ascolto delle voci dissonanti «ma nel perimetro della legge, semza strumentalizzazioni». A Patriciello è arrivata anche la solidarietà del gruppo Pd in Commissione Antimafia. Mentre il governatore De Luca fa sentire la sua voce per “bilanciare” quelle che giudica “visite propandistiche” da parte del governo: «Non c’è bisogno di tutto questo ambaradan».