Una serie di interventi per il Parco nazionale del Vesuvio. L'ultimo, lo scorso 20 dicembre, l'apertura del sentiero 6, la strada Matrone», l'antica porta d'accesso al Gran Cono da Trecase e Boscotrecase. Negli ultimi cinque anni di mandato, in particolare dal disastro dei roghi del 2017, Agostino Casillo ha dovuto gestire una serie di emergenze e apportare modifiche decisive al sistema Vesuvio, contribuendo ad una maggiore sicurezza e allo sviluppo turistico del vulcano. Casillo da nove mesi è commissario del Parco nazionale, il suo mandato da presidente è scaduto ma il ministero non ha ancora nominato il suo successore.

Ma ora a scendere in campo a suo favore sono i tredici sindaci della Comunità del Parco, presieduta dal sindaco di Massa di Somma, Gioacchino Madonna, che hanno scritto al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per richiedere la sua riconferma. Tra tre mesi, infatti, dovrebbe scadere anche il commissariamento. Nella lettera, i tredici primi cittadini esprimono «il vivo apprezzamento» per il lavoro svolto negli ultimi sei anni da Casillo alla guida del Parco e sottolineano come «la collaborazione istituzionale» abbia portato a una serie «di miglioramenti» e alla realizzazione di progetti a tutela del Parco, della sua riqualificazione e della sua promozione. «Per dare continuità all'azione amministrativa e alle politiche territoriali», i tredici sindaci chiedono al ministro «di poter valutare la possibilità della riconferma per un secondo mandato alla presidenza del Parco nazionale del Vesuvio di Agostino Casillo».

Oltre agli interventi di emergenza successivi ai roghi, con i successivi interventi di recupero ambientale e naturalistico, la presidenza Casillo ha visto concretizzarsi lo sviluppo del Grande progetto Vesuvio, avviato nel 2019 per il rilancio dell'area protetta. Dopo gli interventi, ora sono fruibili otto sentieri su undici (in precedenza erano attivi soltanto tre) perché sono stati riqualificati il sentiero 7 (Vallone della Profica), il 9 (Fiume di Lava), l'11 (la Pineta di Terzigno) il 4 (Riserva Tirone) e per ultimo il sentiero 6. Inoltre, in piena emergenza Covid, l'Ente Parco ha riqualificato il piazzale a Quota mille con l'attivazione del sistema di sicurezza con i tornelli e i ticket acquistabili solo online. «Tutti i sindaci della comunità del Parco - dice il presidente Gioacchino Madonna - sono concordi sul fatto che Casillo abbia fatto un lavoro encomiabile. Sono stati resi fruibili diversi sentieri, con uno slancio allo sviluppo turistico che ricade anche sui Comuni, e sono state avviate diverse attività per la tutela e la salvaguardia della nostra preziosa biodiversità. Inoltre, con l'attivazione dei presidi fissi di Vigili del Fuoco, da quel tragico 2017 non registriamo più roghi di grande entità perché gli interventi sono tempestivo».

I sindaci riconoscono a Casillo di aver sostenuto il dialogo tra le istituzioni, «cosa che prima non c'era, anzi l'Ente Parco appariva come un ente lontano da noi amministratori. Certo, c'è ancora da fare, ma noi sindaci siamo convinti che il presidente Casillo sia un valore aggiunto, sebbene apparteniamo a correnti politiche diverse». A proposito di cose da fare, resta il problema delle discariche abusive di rifiuti la cui competenza non è del Parco ma dei Comuni. «Purtroppo questo è un problema insidioso - conclude Madonna - perché gli incivili continuano ad agire indisturbati. Ho viaggiato molto e questo abbandono indiscriminato di rifiuti si registra solo in Campania. Tuttavia, anche in questo l'Ente Parco ci sta supportando con nuovi sistemi di telecamere e transenne nelle strade vicinali per impedire il passaggio degli inquinatori».