Pasquetta a Capri, cifre da record per gli sbarchi dei turisti

Capri, numero record di sbarchi per le feste di Pasqua, i giorni più attesi dell’anno che segnano come da tradizione per l’isola azzurra anche l’inizio della stagione turistica. I dati degli sbarchi e partenze diffusi questa mattina dalla Capitaneria superano anche i più rosei pronostici che gli operatori del comparto turistico avevano annunziato.

A partire da venerdì 7 aprile il giorno di Venerdì Santo, incluso il sabato, la domenica e lunedì in Albis sono sbarcarti sul molo di Marina Grande da aliscafi, nave lenta e nave veloce ben 33.672 passeggeri, turisti provenienti da Napoli e dalla penisola.

La punta massima si è ottenuta proprio venerdì il primo giorno del fine settimana che ha visto sbarcare ben 11.094 passeggeri, in calo gli arrivi di sabato a causa del cattivo tempo, mare agitato, ai quali si è aggiunto il Blackout dell’energia elettrica. Il trend in salita comincia a riprendersi domenica giorno di Pasqua con l’arrivo di 7.671 passeggeri e balzano ancora più in alto lunedì di Pasquetta per la tradizionale gita giornaliera, sono arrivati sull’isola ben 9.315 vacanzieri, che ha portato il numero di arrivi sopra la cifra prevista. Nonostante le temperature quasi invernali, il sole che ha brillato per l’intera giornata ha invogliato vacanzieri stanziali che risiedevano negli alberghi, B&B e case vacanze, ad affollare i tavolini dei bar della piazzetta, code alla funicolare e ai botteghini dei bus, e folla di visitatori per via Roma, le stradine del centro storico per lanciarsi alla scoperta dei luoghi più lontani e panoramici dell’isola.

Partendo dalla piazzetta di Tragara e via pizzo lungo dove si ammira una vista unica dei faraglioni, il monacone e villa Malaparte per raggiungere in alto la grotta di Matromania e l’arco naturale. Gettonatissima è stata anche la salita in seggiovia per raggiungere il punto più alto dell’isola Monte Solaro ben 589 metri di altezza dove si trovano i ruderi delle ville dell’imperatore Cesare Augusto, e inoltrarsi poi nella discesa a piedi tra i sentieri naturali che portano all’eremo di Cetrella e sbucano accanto Villa San Michele, casa dello scrittore, medico svedese Axel Munthe che volle regalare a Capri la sua dimora per farne un museo. Il pienone di arrivi ha fatto registrare il tutto esaurito nei ristoranti che hanno riaperto per Pasqua ed ovviamente pienone all’Anema e Core, il tempio del divertimento canoro all’insegna dell’amicizia e allegria, un continuo show musicale di Gianluigi Lembo che ha duettato sul palco con Alessandro Preziosi esibendosi in un medley di canzoni, tra i classici napoletani a quelle più note della musica americana. Ad applaudire insieme al pubblico dei “Tavernicoli” Gianluca Isaia il patron della maison del fashion maschile che lui ama definire in tutte le sue boutique Isaia sparse in Italia e all’estero dove campeggia la scritta made in Napoli.

La lady dei cristalli preziosi Fiona Swarovski che si è esibita in un siparietto canoro, ad animare la serata è arrivato anche un gruppetto del Grande Fratello Vip capitanati da Jonathan Kashanian, si sono uniti alla performance del locale anche Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. È partita alla grande l’estate caprese nonostante le bizze del meteo, arriva anche la conferma del presidente di Federalberghi isola di Capri, Lorenzo Coppola dal suo punto di osservazione privilegiato di Anacapri, sottolinea che: “Siamo contenti e soddisfatti delle presenze raggiunte nonostante l'offerta ricettiva non ancora del tutto attiva e alla mancanza di mezzi commerciali, gli ospiti degli alberghi e i vacanzieri hanno potuto godersi le bellezze di Capri senza i problemi di mobilità di cui l'isola è normalmente afflitta”. La prova del nove per un’estate in crescita la si avrà nei prossimi appuntamenti come il ponte del 25 aprile e il 1° maggio.