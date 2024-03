Dal mare alla montagna con la possibilità di visitare siti archeologici e musei. In tanti approfitteranno della giornata dedicata alle gite fuori porta per godere di qualche ora di svago lungo le spiagge della Penisola sorrentina o organizzare un picnic nel verde del Faito. La Costiera che ha già il boom di turisti si prepara anche al pienone di vacanzieri di un giorno. Per gli amanti della cultura il lunedì in Albis può, invece, rappresentare l’occasione giusta per scoprire i tesori degli scavi di Pompei e di Ercolano. Il sole non dovrebbe mancare stando alle previsioni, però difficilmente si potrà approfittare del giorno di festa per fare il primo bagno della stagione. Più sicuro affidarsi agli chef o a un appuntamento per l’aperitivo nel centro di Sorrento. Senza dimenticare, però, che proprio da domani scatta la Ztl con l’attivazione dei famigerati varchi elettronici che lo scorso anno hanno rilevato quasi 35mila violazioni per circa 5 milioni di euro di sanzioni.

Pasqua a Napoli, il parco archeologico di Ercolano aperto anche a Pasquetta



Le limitazioni al transito veicolare nel cuore di Sorrento saranno in vigore fino al 25 ottobre tutti i giorni, dalle 19.30 alle 4 del mattino e, nei festivi (quindi pure a Pasquetta), anche tra le 10 e le 13. Quattro i punti di accesso monitorati dal sistema: via Fuorimura, corso Italia, via Correale e via San Francesco. Una volta evitata la contravvenzione non mancano i locali dove stare in compagnia.

Il Faito è pronto ad accogliere le famiglie per la tradizionale scampagnata. Passando per Vico Equense si può fare una sosta per visitare l’Antiquarium o il Museo del Cinema aperti dalle 9 alle 13. Per chi, invece, intende raggiungere il Faito lasciando l’auto in garage, c’è la possibilità di utilizzare la funivia che parte dalla stazione Eav di Castellammare con corse dalle 10 alle 17. Annunciato anche un vero e proprio assalto al Gran Cono del Vesuvio, dove già da record sono stati i visitatori alla vigilia di Pasqua.

Altre località della provincia sono le destinazioni privilegiate di quanti vogliono dedicare la giornata alla cultura: musei, gallerie, aree e parchi archeologici statali aperti per il lungo ponte. E allora domani scavi di Pompei aperti. Le tariffe sono quelle consuete, ma entra in vigore l'orario estivo con apertura dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 17.30). Tra le antiche vestigia il turista si potrà immergere anche nel «Bosco Sacro» per un viaggio tra archeologia, natura e paesaggio. L’amministrazione comunale, intanto, ha predisposto un apposito piano-sicurezza. «A Pasqua e Pasquetta, tra turisti degli scavi e fedeli, Pompei sarà presa d'assalto da 100mila visitatori - spiega il sindaco Carmine Lo Sapio -. Gli alberghi sono pieni con prenotazioni fino al Natale 2025, anche in prospettiva dell'anno del Giubileo. E Pompei è pronta ad accogliere».

Oggi e domani, quindi, tutti gli agenti della polizia municipale saranno in strada a presidiare i punti nevralgici: ingressi del Parco Archeologico, uscite autostradali e accessi al santuario. Il lunedì in Albis al Parco Archeologico di Ercolano, invece, ha come alleato l'orario prolungato per una piacevole visita tra booksharing e Giardino dell'ozio. Il sito domani è aperto dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle 18) con l’opportunità di sperimentare la modalità di visita «slow» presso il giardino dei melograni della Casa del Rilievo di Telefo concedendosi una pausa sulle sdraio a disposizione, leggendo e consultando volumi in diverse lingue.

Nel Parco Maiuri cittadini di Ercolano e visitatori potranno, inoltre, continuare ad approfittare dell’iniziativa «LIBeRI al Parco» progetto di booksharing lanciato ormai da quasi un anno.