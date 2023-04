Targhe alterne in penisola sorrentina: si parte. Sono in vigore da oggi le disposizioni che limitano il transito lungo la statale 145, tra Vico Equense e Sorrento, così come concordato nel corso dei tavoli tecnici organizzati dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Incontri con i sindaci incentrati sulle criticità della viabilità in Costiera, soprattutto durante il periodo di maggiore afflusso di turisti. Sulla base dell'intesa raggiunta a livello istituzionale, i comandi di polizia locale hanno emanato le ordinanze poi integrate dall'Anas.

Da oggi, prima di mettersi in viaggio sulla 145 tra Santa Maria di Pozzano e Sorrento, è bene consultare il calendario visto che è stabilito che nei giorni con data pari possono transitare le auto con targa dispari e viceversa. Limitazioni in vigore fino al 31 maggio nei weekend, oltre che nei festivi e prefestivi, estese poi a tutti i giorni dal 1 giugno al 30 settembre. Sempre la stessa lfascia oraria: tra le 8 e le 19.

Diverse le eccezioni. Sono esentati i residenti e i veicoli a due ruote. Poi le auto a servizio di disabili, bus di linea e turistici, taxi ed Ncc. Nessun divieto pure per i lavoratori di aziende dell'area sorrentina e per gli autotrasportatori con mezzi fino a 3,5 tonnellate di portata. Esclusi anche i turisti prenotati in strutture ricettive e i partecipanti ad eventi i cui nominativi dovranno essere comunicati, almeno cinque giorni prima, al comando dei vigili del Comune dove ha sede la struttura che ospita la cerimonia. Esclusi, infine, i mezzi di enti, società e aziende di servizi pubblici. Non sono previste eccezioni per i clienti dei ristoranti, seppure prenotati. Allo stesso tempo devono rispettare il dispositivo coloro che sbarcano dai traghetti per Capri.

Da oggi stop agli imbarchi di auto e moto per Ischia e Capri. E ieri è arrivato l'ok al potenziamento dei collegamenti con l'isola. «La nostra competenza - spiega l'ammiraglio Pietro Vella - si limita alla verifica sugli orari che fornisce la Regione per quanto riguarda soprattutto la sicurezza. Vogliamo essere certi che una nave arrivi in porto e abbia lo spazio ed il tempo per le manovre di sbarco ed imbarco. Per questo sul piano orario preparato dalla Regione abbiamo chiesto un po' di tempo per le verifiche che gli uffici locali marittimi stanno effettuando. Ci siamo anche resi conto dell'aumento di traffico previsto in questi giorni, per cui, su richiesta della Regione, abbiamo autorizzato il piano orario della scorsa estate, dove, comunque, sono state tolte alcune corse che provocavano disagio per la concomitanza degli orari».

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, e il vicesindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta, hanno scritto al primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola, evidenziando che, secondo loro, le targhe alterne «ledono il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale dei residenti» nei loro Comuni, chiedendo di considerarli alla stregua degli abitanti della Costiera. Analoghe richieste stanno arrivando anche dalla Costiera Amalfitana. Non si esclude che possano essere adottati correttivi, considerando che i sindaci, ritengono quello adottato «un provvedimento sperimentale» e «un punto di inizio importante», consapevoli «che non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi, ma che è assolutamente necessario».

Da oggi scattano anche le limitazioni per i tir oltre le 7,5 tonnellate. Anas ha emanato una ulteriore ordinanza che consente ai mezzi pesanti di circolare sulla «Sorrentina» esclusivamente la notte, dall'una alle 9 del mattino, e tra le 14 e le 18. Fino al 31 maggio i divieti sono validi solo dal venerdì alla domenica, poi tutti i giorni tra 1 giugno e 30 settembre. Infine, fino al 17 aprile, sono sospesi i lavori al viadotto San Marco, a Castellammare.