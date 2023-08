La generosità di Pasquale, i suoi organi donati in tutta Italia

«Nostro fratello è stato in vita una persona generosa: aveva sempre una parola di conforto e un consiglio per tutti. E anche ora che non c'è più si è dimostrato un generoso e, pur nel dolore inconsolabile che in questo momento ci accompagna, siamo consapevoli che grazie a lui sette famiglie hanno potuto gioire».

A parlare è Iole Costabile, 43 anni di Torre del Greco, sorella di Pasquale, di due anni più grande, morto due giorni fa.

Oggi nella chiesa della Madonna del Carmine si sono tenuti i funerali di Pasquale, il più grande di quattro fratelli (oltre a Iole ci sono un altro ragazzo di 41 anni e la minore di 30): in chiesa ad ascoltare l'omelia di don Mario Pasqua, amico di famiglia, tante persone. Costabile era infatti molto conosciuto, non solo perché da anni gestiva con la sorella più piccola una tabaccheria nel quartiere Sant'Antonio, ma perché era estremamente facile con lui instaurare rapporti umani, anche profondi. Pasquale Costabile ha accusato un malore lo scorso 24 giugno, un lunedì, quando era a casa. Per la gravità delle condizioni, è stato trasferito all'Ospedale del mare, a Napoli, dove il giorno seguente è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico.

Mercoledì una seconda operazione di quattro ore. Quindi un ultimo intervento, ma lunedì 31 luglio è arrivato il verdetto: «I medici ci hanno chiamato - ricorda Iole - dicendoci che era sopraggiunta la morte cerebrale e visto che nella sua carta d'identità non era riportato nulla, ci hanno anche chiesto se in vita avesse mai espresso il desiderio di donare gli organi. Una cosa della quale aveva esplicitamente parlato sia con l'ex moglie sia con l'attuale compagna. Per questo abbiamo dato il nostro assenso».

«Ai medici - conclude Iole Costabile - abbiamo chiesto se gli organi sarebbero rimasti solo in Campania e ci hanno risposto che sarebbero andati in tutta Italia. Ora sappiamo che una parte di Pasquale continua a vivere nel corpo di altri».