In città non si parla d'altro. Gli avvisi di pagamento sui passi carrabili che stanno arrivando da parte di Municipia ai cittadini di Giugliano in questi giorni hanno acceso un vespaio di polemiche. Sia sui social network che in città sono centinaia i contribuenti che lamentano l'inaspettato arrivo della richiesta di pagamento per il 2021 e il 2022.

APPROFONDIMENTI Pozzuoli, al Rione Terra riapre dopo 53 anni il varco Porta Nuova Spari a Casoria: colpita la saracinesca di un bar Gragnano: agguato dopo omicidio nipote boss, cade aggravante mafiosa

Municipia, la società che si occupa della riscossione tributi per il Comune, ha inviato circa 5mila accertamenti per il primo anno e quasi 6mila per il secondo. Già ieri gli uffici tributi di via Palumbo sono stati presi d'assalto da cittadini infuriati per quella che è stata ribattezzata «la stangata di Natale». «Nel nostro palazzo per entrare dobbiamo pagare. È assurdo - tuona una signora in fila all'esterno degli uffici di Municipia -. Mi hanno chiesto 240 euro in un palazzo dove abitiamo in 4 e hanno inviato l'avviso solo a me». «Mia mamma 80enne si è vista arrivare una tassa di 240 euro - spiega un'altra signora -. Già non si riesce ad arrivare a fine mese, poi arrivano queste tasse, come andiamo avanti?». «Il Comune ogni tanto si sveglia per fare soldi» dice un altro contribuente in attesa di spiegazioni dai dipendenti della ditta di riscossione.

Diversi cittadini hanno denunciato di aver ricevuto il bollettino nonostante siano residenti in strade private; addirittura ad altri sono stati sbagliati gli indirizzi delle proprietà come il caso della signora Lucia: «o - spiega -. Non ne sono proprietaria ma l'hanno attribuita a me con il mio codice fiscale. Come hanno fatto non lo so. Ho mandato pec, telefonato e non ho avuto risposta. Ora mi dicono che non posso entrare perché non ho il numero. Lavoro e non posso venire in altri orari. Come risolvo il problema?». Dopo un censimento fatto in questi mesi, Municipia avrebbe inviato dunque a chiunque la cartella, a prescindere da passi carrai in strade pubbliche o private, proprietari o affittuari. Un pasticcio che ha già scatenato il caos agli uffici, che presumibilmente saranno presi ancor più d'assalto la prossima settimana quando gli avvisi saranno giunti anche ad altri contribuenti.

Il regolamento approvato dal Comune prevede che chi abita in una strada inserita in I categoria, come via Colonne o via Roma, versa 43,90 euro al metro quadro; chi dispone di un passo carrabile che affaccia su una strada di II categoria, come via Licoda o via Giardini, pagherà 35,12 euro al metro quadro, e infine chi si ritrova in III categoria dovrà versare 26,34 euro al metro quadro. Ad accompagnare il plico una precisazione della società: «La ricezione del presente avviso è avvenuto dopo la scadenza delle rate per cause non imputabili al codesto contribuente. Il pagamento potrà essere eseguito, anche se scaduto, senza addebito di sanzioni e interessi nel rispetto della normativa in materia».

Dunque dopo il caos già creato per la Tari e gli accertamenti che Municipia ha inviato anche a chi aveva già regolarmente pagato, l'Imu sulle aree edificabili, ora scoppia il nuovo caso. «Per molti cittadini è stato un fulmine a ciel sereno - commenta il consigliere di maggioranza Salvatore Pezzella -, nemmeno noi ce l'aspettavamo. C'è stato un problema con Municipia che è in proroga. Stiamo provando con il sindaco a trovare una soluzione per evitare tutto ciò e non vessare i cittadini». «Stiamo facendo tutte le verifiche per accertare che questi atti siano legittimi. È così che l'amministrazione Pirozzi augura a tutti i cittadini una buona tassa mentre imperversano rabbia e disordini» ribatte il consigliere di minoranza Francesco Iovinella.