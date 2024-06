Un pastificio artigianale, un ristorante per le degustazioni, un museo e un libro che raccontano 200 anni di storia di una famiglia di pastai che continua ad innovarsi per ritagliarsi il suo spazio nel mercato globale. Tutto questo è il pastificio Cuomo, che da Gragnano, da quella che fu la «via dei maccaroni» lasciati ad essiccare lentamente al vento e al sole, ancora oggi esporta pasta e tradizione italiana nel mondo: dagli Stati Uniti all'Australia, dal sud America per tornare in Europa.

A condurre il pastificio di famiglia sono i fratelli Amelia e Alfonso Cuomo. Durante l'incontro «Dialoghi di Carta», all'Archivio di Stato di Napoli, è stato presentato il libro «Una famiglia, un pastificio. Duecento anni di maccheroni Cuomo a Gragnano», scritto da Francesca Caiazzo e Silvio De Majo, che ripercorre i primi 200 anni di vita del marchio Cuomo dal 1820 al 2020. Il dibattito, moderato dalla giornalista Nicoletta Picchio, è stato introdotto dai saluti di Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli e ha visto gli interventi di Maria Carmela Schisani, professoressa di Storia economica, Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, Alberto Falini, presidente della fondazione «Vincenzo Agnesi», Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei musei del cibo di Parma e Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, con la presenza di Pina Marelli e Gaetano Torrente dell'Unione Industriali.

Il pastificio Cuomo rappresenta un unicum nel panorama pastaio gragnanese ed abbina pasta, cultura, bellezza, tradizione e made in Italy. «Insegniamo anche ai visitatori stranieri cosa significa realizzare una carbonara a regola d'arte – racconta Amelia Cuomo – Può sembrare strano, ma oggi è uno dei piatti italiani più copiati e fatti male al mondo. Noi proviamo a trasmettere la semplicità territoriale tramandata e comunicata anche nelle ricette tradizionali italiane, partendo dall'uovo che i visitatori vanno a recuperare in un pollaio. Dobbiamo innanzitutto insegnare nel mondo come si mangia sano, semplice e salutare alla maniera italiana». La storia del pastificio Cuomo affonda le sue radici agli inizi dell'800 in quella che oggi è via Roma, la strada protagonista della rivoluzione industriale dell'arte bianca gragnanese. Lì dov'è nato quel piccolo laboratorio ancora oggi si trovano il pastificio, il museo e il ristorante, che non hanno cambiato né nome né collocazione. «Questo è un piccolo e semplice modo di fare cultura, in un mercato maturo come quello della pasta – racconta Amelia Cuomo – partendo dalla storia della nostra famiglia, attraverso una ricerca archivistica che certifica i 200 anni di presenza del pastificio a Gragnano negli stessi luoghi di un tempo. Siamo l'unica famiglia di pastai ancora presente». Una storia collegata a quella di «Francesca e Nunziata», le pastaie della Costa d'Amalfi, antenate di una storia iniziata a Furore e che continua a Gragnano dopo secoli.

Una produzione di circa 30 tonnellate all'anno, 8 dipendenti, un prodotto di nicchia che si colloca nel mercato internazionale attraverso canali consolidati e un sito e-commerce, collaborazioni con National Geographic e Walt Disney, Pasta Cuomo crede molto nelle sinergie, in Italia e all'estero. All'evento erano presenti i responsabili dei musei della pasta Agnesi e del cibo di Parma. «Siamo tra gli unici musei della pasta esistenti – ripete orgogliosa Amelia Cuomo – e abbiamo come obiettivo quello di realizzare una combinazione tra la rappresentazione della pasta come elemento di cultura e attrattiva turistica, ma anche come declinazione della bellezza italiana».