Con una mano glieli hanno restituiti, con l’altra se li sono presi. Prima il dissequestro dei beni, come disposto due mesi fa falla Cassazione per motivi formali, poi il sequestro bis dell’intero patrimonio. Mattinata intensa sull’asse Napoli-Acerra, c’è una svolta nel processo a carico dei tre imprenditori Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, condannati in passato per traffico illecito di rifiuti, finiti al centro di una vera e propria battaglia legale per quanto riguarda la confisca dei beni a loro riconducibili.

In sintesi, il Tribunale Misure di prevenzione ha accolto la richiesta della Procura di Napoli e ha proceduto a formalizzare un nuovo decreto di sequestro di oltre duecento milioni di beni per tre manager vesuviani. Un piccolo passo indietro per fare chiarezza su una storia che va avanti dal almeno sette anni. Partiamo dalla fine: siamo a marzo del 2024, quando la Cassazione dà ragione agli avvocati dei Pellini, disponendo la restituzione dei beni che erano stati confiscati dalla Corte di appello.

Motivo? Questioni formali, ma drammaticamente concrete. In sintesi, il procedimento di appello era durato più dei 18 mesi consentiti: un caso di decorrenza dei termini che ha spinto i giudici della Cassazione a firmare il dissequestro e la restituzione dei beni ai Pellini. Marzo-aprile del 2024, dunque, una debacle per la giustizia, con lo Stato costretto a restituire i beni provento di traffici illeciti ai trafficanti stessi. È qui che è scattata la contromossa. Decisivo il lavoro condotto sotto traccia dalla Procura di Napoli rappresentata dal procuratore Nicola Gratteri e dall’ex vicaria Rosa Volpe e dalla Procura generale guidata da Antonio Gialanella, che hanno lavorato per ottenere in tempi brevissimi i sigilli bis al patrimonio dei Pellini.

Parliamo di 8 società, 72 autoveicoli, 75 rapporti finanziari, 224 immobili, 75 terreni, 3 imbarcazioni, 2 elicotteri, per un valore complessivo di 201.476.743 euro. Soldi e beni su cui pesano oggi le parole firmate dal presidente del Tribunale misure di prevenzione Teresa Areniello (a latere Mariarosaria Orditura e Marcella Suma), che fanno leva sui nuovi accertamenti dei finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziaria. In sintesi, viene confermata la pericolosità sociale dei tre imprenditori di Acerra, alla luce della «palese sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati al Fisco». E non è tutto. Si sottolinea la «concreta e grave capacità criminale dei tre fratelli imprenditori, che hanno avviato le loro attività e hanno prosperato in un settore imprenditoriale tradizionalmente riservato alla criminalità organizzata, prescidendo da essa, anzi, agendo in concorrenza con essa», fino ad «operare in maniera assai spregiudicata, certamente avvantaggiati anche dal ruolo istituzionale ricoperto da uno di essi che, sebbene esponente delle forze dell’ordine (riferimento a Salvatore Pellini, un carabiniere), risulta essere uno degli organizzatori dell’associazione tesa al traffico di rifiuti che si avvaleva per i suoi scopi dell’attività imprenditoriale formalmente attribuita ai suoi fratelli Giovanni e Cuono Pellini». Quindi: «I tre manager si sono resi autori di gravissime condotte, le cui dannose conseguenze si sono riverberate e si riverberano tutt’oggi sulla salute pubblica e in particolare sulla comunità di Acerra».

Ma come si arriva alla fine del maggio del 2024, per un sequestro per vicende già passate in giudicato diversi anni fa? In sintesi, i giudici di secondo grado impiegano più dei 18 mesi consentiti dal Codice per firmare un provvedimento. Si va in cassazione, dove i giudici non possono fare altro che ratificare l’avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, come per altro chiarito mesi fa dal sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che aveva compreso l’inoppugnabilità della questione posta dalla difesa dei Pellini. Ma sono stati gli stessi giudici della Cassazione (sesta sezione), a lasciare uno spiraglio su cui intraprendere indagini in vista di un nuovo sequestro. Una sponda su cui ha lavorato il pg Gialanella, dando inizio a quella ricognizione decisiva per fare un passo avanti e uno indietro rispetto ai Pellini: da un lato la ricognizione dei beni da restituire ai Pellini, come da dispositivo della Cassazione; dall’altro è stato il nuovo sequestro. Difesi, tra gli altri, dal penalista Francesco Picca, ora la palla torna ai manager, non si esclude un nuovo ricorso.