Un nuovo passo in avanti verso la costituzione dell'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina, in direzione di una gestione associata di servizi e funzioni, nell'interesse della collettività e dello sviluppo del territorio. Su proposta del sindaco Massimo Coppola, la giunta municipale di Sorrento ha approvato, nel corso dell'ultima seduta, il protocollo di intesa sottoscritto con le amministrazioni di Sant'Agnello, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense. «L'obiettivo è quello di fornire, ai nostri cittadini, servizi di sempre maggiore qualità, e soprattutto accessibili a tutti spiega il sindaco Coppola - Tra questi rientrano comparti fondamentali come il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti, i servizi sociali, secondo i principi di efficienza ed economicità». Piani traffico intercomunali, sviluppo della promozione turistica, protezione civile e pianificazione e programmazione urbanistica e del territorio, gli altri punti individuati nel documento programmatico di gestione associata tra i sei Comuni costieri.



Nelle stesse ore il provvedimento veniva licenziato anche dall'esecutivo di Meta. «Abbiamo compiuto un altro passo importante per proseguire nel complesso iter costitutivo dell'Unione», afferma il sindaco Giuseppe Tito. Oggi, invece, è in programma l'ok da parte della giunta di Piano di Sorrento. «È un momento fondamentale per un percorso iniziato da tempo - evidenzia il primo cittadino, Salvatore Cappiello -. Evidentemente ci sarà un confronto ampio che comprende i consigli comunali. L'augurio, che rivolgo prima a me stesso, è che si possa in modo concreto lavorare al meglio e in sinergia per la nostra penisola sorrentina mettendo così da parte valutazioni di tipo campanilistico». In questi giorni anche le amministrazioni di Massa Lubrense, Sant'Agnello e Vico Equense sono impegnate per licenziare il provvedimento. Poi la palla passerà ai consigli comunali. Tutte le sei assemblee saranno chiamate a ratificare lo statuto del nuovo organismo che a quel punto sarà operativo a tutti gli effetti.

L'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina garantirà procedure più snelle per quanto riguarda, ad esempio, la mobilità ed i trasporti locali, assicurando una maggiore sinergia tra i comandi della polizia municipale e gli assessorati coinvolti. Per quanto concerne i servizi sociali è già attiva l'Azienda speciale consortile per i servizi alla persona che agisce in chiave comprensoriale avendo sostituito il vecchio Piano di zona. Si potrà lavorare anche a progetti per opere pubbliche di ampio respiro che coinvolgano tutte le città della Costiera riuscendo così ad intercettare finanziamenti più sostanziosi da parte dell'Europa, dello Stato e della Regione. Fondamentale sarà poi il marketing territoriale per una zona che vive essenzialmente di turismo: poter programmare gli eventi e promuovere il territorio unitariamente avrà di certo ricadute positive.



La prima sfida da affrontare è la creazione di una struttura per la gestione del ciclo dei rifiuti. La legge attualmente in vigore prevede la nascita di ambiti territoriali. L'area sorrentina, però, vanta numeri relativi alla raccolta differenziata che la collocano al pari delle migliori realtà nazionali, ben al di sopra della maggior parte delle città della provincia di Napoli. Per questo si punta alla nascita di un sub ambito peninsulare con un unico soggetto che gestisca raccolta e smaltimento dei rifiuti. Grazie all'Unione dei Comuni sarà possibile velocizzare la procedura per individuare la ditta alla quale affidare il servizio.