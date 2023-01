Per Francesco Vecchione richiesto il riconoscimento di Giusto tra le nazioni

Era nato a San Paolo Bel Sito, piccolo centro del Nolano, ma la divisa di funzionario della Polizia di Stato lo portò in molti posti d'Italia, trai quali anche a Modena dove, tra il 1936 ed il 1948, salvò la vita a molti ebrei.

È per questo che, in occasione del giorno della memoria, la città emiliana ha conferito a Francesco Vecchione la cittadinanza onoraria postuma. A prendere parte al consiglio comunale che si è pronunciato all'unanimità è stato il primo cittadino di San Paolo Bel Sito, Raffaele Barone: "Sono questi gli eroi normali che con il loro comportamento indicano cosa significa prendersi cura degli altri sfidando i pericoli e la cultura imperante. Ringrazio l'intera amministrazione comunale, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del consiglio comunale Fabio Poggi e quanti hanno contribuito a rendere viva la memoria del nostro concittadino per un gesto che ci rende orgogliosi e fieri. Francesco Vecchione era e sarà un faro per tutti". Per lui, che il libro firmato da Carmine Piscitelli e Giulia Dodi ha contribuito a ricordare, è stata anche avviata la pratica per il riconoscimento di “Giusto tra le Nazioni”.