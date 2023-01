Perdita d'acqua ad Arpino, disagi nella frazione

Disagi nella frazione che si è svegliata senza acqua. Da oltre un'ora infatti, su diverse strade di Arpino, via Nazionale delle Puglie, Giustino Fortunato, Benedetto Croce, ma praticamente su tutta la frazione, si è segnalata l'assenza o la bassa pressione dai rubinetti: "Ho solo un filo d'acqua, ma credo che tra poco non avrò nemmeno più quello, perché la pressione è bassissima".

Tanti sui social segnalano una grande perdita d'acqua in prossimità dell'ufficio postale. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per ovviare al danno.

Il consigliere Orsino Esposito informa dai social di una perdita d'acqua in via Fortunato, sul post pubblicato commenta : "Una perdita abbastanza seria. Si è rotta una tubatura dell'acquedotto. Hanno dovuto chiudere l'acqua per consentire la riparazione". Si prevede il ritorno alla normalità per il primo pomeriggio, aggiunge Esposito: "Almeno quattro ore il tempo previsto per il ripristino, si stima intorno alle 15".