Impegno e altruismo: pergamene alla Protezione Civile di Capri

Una significativa cerimonia si è tenuta questa mattina nella sala consiliare del palazzo municipale di Capri, che domina la piazzetta, dove nell'aula della sala consiliare il sindaco Marino Lembo insieme al consigliere delegato alla sanità e Protezione Civile Bruno D'Orazi, Responsabile della Protezione Civile il Comandante della Polizia Municipale Maggiore Daniele De Marini, e coordinatore del gruppo dei volontari capresi Costanzo Vuotto, hanno consegnato ai iscritti della Protezione Civile di Capri le pergamene con sopra scritto: Al Volontario/a del gruppo comunale di Protezione Civile, per il suo impegno, lo spirito di squadra e il senso di altruismo dimostrato nello svolgere le sue attività al servizio della Comunità.

La cerimonia è stata voluta dall’amministrazione comunale in segno di riconoscenza ai giovani e meno giovani impegnati nelle attività di volontariato in un’isola difficile qual è Capri e il sindaco Marino Lembo con la consegna delle pergamene ha voluto dimostrare nei loro confronti un atto di riconoscenza da parte del comune, dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza da lui rappresentata. Insieme alla pergamena anche un simbolo natalizio per sugellare la solidarietà che si vive in questi giorni della nascita del Bambin Gesù.