Pesca illegale a Torre del Greco, sequestrati venti tonni rossi

È il risultato ottenuto dalla guardia costiera di Torre del Greco, da settimane impegnata in varie attività di contrasto alle pratiche illecite di pesca e di commercializzazione dei prodotti ittici.

Grazie all'acquisizione di filmati dagli impianti di videosorveglianza utilizzati in alcuni esercizi commerciali, con conseguenti pedinamenti, gli uomini della capitaneria hanno rinvenuto il pescato, ritenuto provento di pesca sportiva illegale, e sequestrato venti esemplari di tonno rosso.

Durante il periodo di attività sono stati impiegati complessivamente quindici ispettori pesca, tre mezzi terrestri, un mezzo navale.

Riscontrati in totale quattro illeciti amministrativi per mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici, uno per mancanza di etichettatura e un altro per detenzione di esemplari di tonno rosso sottomisura, per un totale di ammende pari a 8.200 euro, con il sequestro complessivo di 138 chilogrammi di prodotti ittici.