Picchia moglie e figlia, arrestato 42enne a Gragnano

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato la scorsa notte a Gragnano per aver picchiato la moglie e una figlia.

Nell'abitazione della famiglia sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gragnano, allertati da un passante che ha chiamato il 112 avendo sentito le urla provenire dalla casa.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato all'esterno dell'abitazione un uomo in stato di agitazione e una donna con dei graffi sul collo. I due, alla vista dei Carabinieri, sono subito rientrati in casa; i militari li hanno seguiti trovando tre bambini in lacrime che avevano appena visto il padre colpire la madre.