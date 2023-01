Picchiato per un telefonino, fa arrestare i due rapinatori

La vittima è un 47enne di origini bengalesi. Rapinato da due malviventi, che lo hanno preso a pugni e calci, pur di farsi consegnare il cellulare. Aggredito nel comune di San Gennaro Vesuviano, l'uomo ha però denunciato i due, poco dopo identificati e arrestati dai carabinieri della locale stazione. Raggiunti a casa, dove i militari hanno recuperato anche il cellulare appena sottratto.

Per i giovani marocchini, di 17 e 21 anni, entrambi incensurati, la denuncia per rapina aggravata; mentre le lesioni riportate dal bengalese sono state giudicate guaribili in un paio di giorni.