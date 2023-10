Picchiava moglie e figlie: arrestato 47enne a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Per oltre quattro anni avrebbe usato violenza nei confronti della moglie e delle figlie. Un marito e padre-padrone contro il quale le convivente hanno trovato la forza di ribellarsi: l’uomo è finito dietro le sbarre del carcere di Poggioreale.

Si tratta di un 47enne, nei confronti del quale i carabinieri della stazione Capoluogo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini, condotte dagli stessi militari dell’Arma, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, accusato di essere stato autore di reiterate condotte violente e vessatorie ai danni della moglie e delle loro figlie. Secondo gli inquirenti il 47enne avrebbe usato percosse, minacce e insulti, già dal 2019, per imporre le «proprie regole», per quella che gli inquirenti descrivono come una escalation di violenza.