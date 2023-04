Pietre contro il bus Eav e autista rapinato al capolinea

Due aggressioni in tre giorni agli autobus di Eav, società del trasporto pubblico della Regione Campania.

L'azienda fa sapere che questa mattina un autobus diretto al capolinea di Sant'Antimo, per effettuare la partenza delle 5.30, è stato gravemente danneggiato da un lancio di pietre da parte di sconosciuti.

Le pietre hanno divelto parte della carrozzeria e mandato in frantumi il vetro di un finestrino lato viaggiatori.

«L'episodio - scrive Eav in una nota - segue quello verificatosi l'altro ieri sera alle 21.30, sempre al capolinea di Sant'Antimo in via Solimene, dove l'autista sul bus in sosta veniva rapinato da due individui che, pistola in pugno, irrompevano nel bus ed intimavano al conducente di consegnare il denaro in possesso. L'azienda, nell'esprimere solidarietà ai lavoratori esposti a questi episodi di inaudita violenza, si è attivata presentando un esposto alle forze dell'ordine locali accompagnato dalla richiesta di incentivare i controlli».