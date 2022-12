Pimonte, avvelenata un'intera colonia di gatti

Un'intera colonia di gatti avvelenata, per la seconda volta. Scatta l'allarme a Pimonte per l'avvelenamento di 8 gatti tutti appartenenti alla stessa persona.

La denuncia per quanto accaduto è stata presentata ai carabineiri della stazione del paese dei Monti Lattari da Federico Lauritano. L'uomo ha trovato i suoi animali domestici tutti stesi sul terrazzo di casa agonizzanti.

«Sei erano già morti - ha detto l'uomo - uno aveva la schiuma alla bocca ed era agonizzante. L'ottavo gatto non si trova». Questo il racconto del 69enne disperato per l'azione di ignoti che per la seconda volta hanno attaccato i gatti tutti regolarmente registrati e con micro chip.

Il primo episodio si verificò lo scorso giugno e anche in quel caso si trattà di un avvelenamento di massa. L'uomo che vive in via Casa Cuomo, si riserva di costituirsi parte civile se i militari riusciranno ad invididuare chi prova talmente tanto odio nei confronti degli animali domestici da ammazzarne così tanti. I sospetti su chi non ama degli animali, le indagini dei carabinieri per ora si muovono a tuto tondo, sperando di fermare questa ingiustificata quanto crudele carneficina di gatti.