Pimonte, gattino salvato da un bambino dopo due giorni in una pluviale

È rimasto intrappolato per due giorni nello stretto cunicolo di una pluviale a via Rivozza. Piangeva disperato e il suo miagolio ha mosso prima un bambino, Vincenzo, che l'ha sentito per primo e poi un Comune, che oggi l'ha tratto in salvo, sotto la pioggia battente. È la storia, a lieto fine di un gattino che adesso cerca casa. A raccontarla sui social il sindaco Francesco Somma, che ringrazia tutti. «Oggi ci siamo mobilitati in tanti nonostante la pioggia per ore per liberare un gattino. Una storia che mi rende orgoglioso dei miei cittadini. Grazie a Silvia, ai Vincenzo, a Eduardo, a Gabriele, a Marianna e Mafalda, ai volontari della Protezione Civile. Grazie a chi di persona o con i messaggi si è prodigato a darci soluzioni per tirarlo fuori da lì. In particolare il giovane Vincenzo Chierchia che ha passato ore ad emulare un miagolio che richiamasse il micetto verso l’uscita del cunicolo».

Il bambino si è ingegnato in mille modi per salvar il peloso. Dai croccantini, al pezzetto di parmigiano per attirarlo con gli odori, al richiamo di una mamma gatta preso da YouTube.

Insomma le ha provate tutte e quando alla fine ha visto spuntare il musetto del malandrino ha tirato un sospiro di sollievo. Adesso che il gattino è salvo, come scrive ancora il primo cittadino- serve solo una famiglia che si prenda cura di lui. Sono certo che troverà presto una sistemazione visto il grande cuore dei pimontesi. Invito tutti a predisporre griglie di protezione davanti agli sbocchi delle pluviali affinché non si ripetano più fatti del genere".