Pimonte, nuovi interventi Gori per il potenziamento della rete idrica

Nuovi interventi per il potenziamento della rete idrica nel comune di Pimonte, nell’ambito delle attività messe in campo da Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori per efficientare il servizio offerto ai cittadini. È stato inaugurato questa mattina, infatti, il rinnovato impianto idrico Muriscolo: un’opera che consente di superare definitivamente le carenze idriche che affliggevano alcune zone del territorio durante il periodo estivo.

L’evento si è svolto alla presenza del sindaco di Pimonte, Francesco Somma, dell’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, del presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e del coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova condotta in affiancamento a quella attuale, che trasporta l’acqua dal rilancio idrico Muriscolo al serbatoio Belvedere, per una lunghezza complessiva di circa un chilometro. Le 2 elettropompe esistenti, inoltre, sono state sostituite con modelli più performanti ed efficienti e si è proceduto all’adeguamento degli impianti elettrici ed idraulici e alla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle vasche di accumulo; ulteriori interventi manutentivi hanno interessato anche il serbatoio Belvedere.