Pimonte: sindaco, assessori e consiglieri puliscono le aule

Sindaco, assessori, consiglieri comunali, collaboratori scolastici e volontari diventano addetti alle pulizie per aprire in tempo le scuole. Succede a Pimonte, piccolo comune dei Monti Lattari, dove lavori urgenti agli impianti avevano riconsegnato gli spazi scolastici di alcuni plessi di periferia del tutto inutilizzabili.

Così per non ritardare l’inizio previsto per il prossimo lunedì, il primo cittadino Francesco Somma, si è rimboccato le maniche e con lui la sua giunta, il consiglio e i cittadini che hanno voluto contribuire.

“Grazie con tutto il cuore ai volontari che stanno contribuendo insieme agli operatori a preparare le aule scolastiche dei Plessi periferici per accogliere i nostri bimbi - dice il primo cittadino di Pimonte - quest’anno siamo riusciti in un’impresa difficilissima, quella di rendere le nostre scuole efficienti dal punto di vista energetico grazie ad un finanziamento di oltre 300.000 euro intercettato dalla nostra amministrazione solo pochi mesi fa.

I lavori sono stati eseguiti alla velocità della luce per consentire il ritorno in classe degli alunni, ma ovviamente era indispensabile ripulire a fondo gli ambienti prima di consentire la ripresa delle lezioni”.

Così Francesco Somma ha chiesto aiuto alla sua comunità che ha risposto presente: “Sono davvero orgoglioso di quei cittadini che hanno deciso di sacrificare parte del proprio tempo e del proprio fine settimana per rimboccarsi le maniche e di impegnarsi nell’interesse di tutti. Grazie al lavoro che faremo tutti quanti insieme questo fine settimana, e coloro che ancora vogliono dare una mano domani e dopodomani, insieme garantiremo un buon ritorno a scuola per i nostri piccoli”.