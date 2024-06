Pimonte, la tradizione antica si rinnova nel nome della Madonna del Pino

Domenica 16 giugno si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa delle Madonna delle Grazie a Pino: antico casale del Comune di Pimonte, tra i luoghi più suggestivi del Monti Lattari che custodisce la memoria di un borgo medievale in un paesaggio mozzafiato. Tesoro del borgo la bella Chiesa di Santa Maria delle Grazie risalente al 1317. Un monumento che rappresenta un piccolo gioiello di architettura arabo-amalfitana con richiami al diffuso stile gotico.

Una tradizione giovane (risalente al 2012), ma dal sapore antico, nata per omaggiare la Madonna e per vivere una giornata per stare bene, respirare nella natura a pieni polmoni e accorgersi di quanti motivi abbiamo per festeggiare e di gioire.

L’appuntamento per residenti e turisti è alle ore 11 presso la Chiesa di Pino per vivere assieme un primo momento di gioia conviviale. Alle 14.30 partirà la suggestiva processione, in uno scenario unico con una vegetazione lussureggiante, con partenza dalla chiesa di Tralia e conclusione a Pino con il tradizionale omaggio dei tammorrari del territorio. Alle ore 16.30 sarà celebrata la Santa Messa in Chiesa a cui seguirà la tammurriata libera.

L’associazione Tammorre Pimontese invita tutti a partecipare per rendere omaggio alla Madonna fino al tramonto e raccomanda abbigliamento comodo e pranzo a sacco.