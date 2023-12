Piove nelle aule: stop lezioni, disagi alla scuola primaria

Per lavori urgenti e indifferibili, stop alle lezioni per gli alunni della scuola primaria dell' istituto comprensivo “1 Ariosto Arzano”.

Per interventi al plesso Marconi, il primo istituto scolastico della città, in particolare alle aule da cui si accede dall'ingresso di via Luigi Diligenza, oggi sono rimasti a casa i ragazzi delle quinte.

Da lunedì 4 dicembre si inizia, invece, con la rotazione: un giorno a settimana di fermo lezioni per tutti gli scolari.

Considerato poi che l'unica entrata della scuola rimane quella di via Galilei, la dirigente scolastica Teresa Laudanna, ha disposto orario differito per gli alunni, sia in ingresso che in uscita dalle aule, per evitare assembramenti.