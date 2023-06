Piper precipitato a Cellole: vittime padre e figlio di Mugnano

Enrico Amatore, una delle due vittime nell'incidente in volo avvenuto a Cellole, nel Casertano, da quanto si apprende studiava per acquisire il brevetto di volo.

Il 21 enne, molto noto in città, è uno dei figli della dirigente scolastica del liceo scientifico Emilio Segrè, con sede principale a Marano e succursale nel comune di Mugnano, la città in cui Enrico risiedeva con il padre, Luigi Amatore, vigile urbano in pensione, anch'egli morto nel terribile schianto.

Enrico è un ex cestita del Delfino Mugnano, squadra dilettantistica tra le più note del territorio. Familiari sul posto per il riconoscimento delle salme.