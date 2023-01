Pirata della strada nel Napoletano inchiodato filmati della fuga

Investito da un pirata della strada, che si è poi dato alla fuga. Ma l'automobilista è stato poi bloccato, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di Napoli, che lo hanno rintracciato nella sua abitazione ad Acerra.

Il 38enne di Acerra è stato arrestato per lesioni stradali gravi e fuga e gli è stata contestata una violazione del codice della strada per non aver prestato soccorso alla vittima.